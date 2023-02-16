小S徐熙娣日前在節目中邀請玉兔、咪妃等新手媽媽分享育兒經，其中咪妃表示，孩子目前除喝完奶會醉奶外，每睡三十分鐘都會醒來，對此，小S先是問使否有請法師到家中看過，接著透露女兒還小時曾撞鬼的經驗，起初不信邪的她在法師收驚女兒恢復正常後，就不敢再鐵齒了。

咪妃原先在節目《小姐不熙娣》中分享，寶寶正值睡眠倒退期，每次都只睡30分鐘，此話一出不禁讓主持人小S好奇問到「有沒有請法師來看？」，接著更透露，女兒大約1歲會走路時，原本一到睡覺時間就會乖乖進房的她，竟突然哭鬧「她不進去，然後一直說『man man』，就說裡面有人」。

一開始，小S雖擔心小孩是不是看到好兄弟，但最後還是將女兒帶進房哄睡，直到某次她因為要工作，因此將孩子託付給媽媽，沒想到媽媽趁錄影空檔打來驚恐的表示，女兒突然將衣服脫光爆哭到處亂衝，整個狀態非常失控。

然而，小S的媽媽眼看事情不對便立刻請來熟識的法師到家中，結果法師竟說「7個人，就是在這個空間裡纏著她」，而原本存著半信半疑的小S，在看到女兒收完驚後恢復正常，她才不再鐵齒。

小S女兒在收驚後恢復正常，也讓她不再鐵齒。（影片嵌入自小姐不熙娣YouTube）

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！