基隆市動保所查獲鳥店販售野生鳥類，緊急將鳥兒救出，野放山林。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市動保所查獲鳥店販售野生鳥類，緊急將鳥兒救出，野放山林。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市動保所查獲鳥店販售野生鳥類，緊急將鳥兒救出，野放山林。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

近日有民眾發現，基隆市某家鳥店裡有數十種台灣原生種的野生鳥類，心疼這些原應在大自然中自在生活的野鳥遭人關在籠內販售。日前向1999檢舉，市府會同保七總隊前往稽查，店家無法提出合法來源證明，將鳥沒入，並於15日成功野放山林，並依動保法開罰業者新台幣6萬元。

這家位於基隆市南榮路的鳥店，店內陳列各種鳥類，甚至還有相當少見的五色鳥，有愛鳥人士在得知後，懷疑店家是捉捕野生鳥類，因此向基隆市政府的1999專線提出檢舉。

基隆市動物保護防疫所在接獲民眾的檢舉後，便派出獸醫師會同保七總隊刑警到店家現場稽查。獸醫師發現，店內有多種台灣原生種鳥類，經鑑定，均為野外捕捉個體。再加上店家也提不出合法來源證明，就連外來種都拿不出合法來源證明。

因此動保所在完成談話紀錄後，依違反《野生動物保育法》開罰業者新台幣6萬元，並沒入台灣原生種鳥類。接著便於15日下午4時左右，將這些野生鳥類帶往暖暖區東勢坑山區進行野放，鳥兒迅速飛向山林，回歸自然山林。

產業發展處處長林鼎超表示，過去常有不肖業者為節省成本，自野外捕捉野生鳥類並販售，或以放生鳥之名義圖利，而野鳥被捕捉、運輸及人為不當飼養過程，常面臨緊迫、受傷甚至死亡，現保育意識抬頭，業者應依野生動物保育法相關規定，販售合法來源鳥隻。

動物保護防疫所亦呼籲業者及民眾切勿以身試法，一般類野生動物皆不得捕捉及飼養，而保育類野生動物更是不得騷擾、獵捕、買賣及持有，違者恐面臨罰鍰及刑責問題。

提醒民眾購買寵物應向營利事業登記之合法寵物店購買才有保障，切勿於路邊、網路購買來路不明動物，以免消費權益受損。合法販售店家均須向消費者揭露動物合法來源證明。