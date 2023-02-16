鴻海創辦人郭台銘近日表態想代表國民黨參與2024總統大選，引起各界關注，但前立委沈富雄直言，郭的機會在前台北市長郝龍斌上周六的一席話之後，就已經歸0。

郭台銘日前從美國返台後，被問及是否有機會重回國民黨，他說還在等國民黨的辦法。對此，沈富雄14日於政論節目《少康戰情室》表示，多數人都覺得郭台銘很霸道，「你（郭）真的是要霸凌國民黨，國民黨又不欠你，他好像國民黨欠他的樣子。」

沈富雄斷言郭台銘披藍袍參選機率歸0；約從18分09秒起。（影片來源：《少康戰情室》YouTube）

另外，沈富雄提到，郝龍斌上周六受訪時強調，戰鬥藍沒有要支持郭台銘，沈認為郝這句話非常重，且背後應該有很大壓力讓他不得不講，就算郭本來還有點機會被國民黨提名參選2024總統，但當郝這番言論出來後，機會也已經變成0。

但對於沈富雄的說法，國民黨議員游淑慧澄清指出，就自己的了解，郝龍斌絕對沒有承受壓力，且他並未說戰鬥藍不支持郭台銘，只是說還沒有決定好要支持誰。