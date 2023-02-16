2024總統大選，國民黨人選仍未明朗，新北市長侯友宜雖未表態，但呼聲最高。資深媒體人韋安多次強調侯友宜百分百會選2024，昨(15)日進一步解釋理由，其中他認為侯友宜開拓出的中間、中南部、年輕人選票，也會讓藍營區域立委獲勝機率大增。

韋安發文透露，篤定侯友宜百分百會選2024的原因，不僅是長期對侯行事作風的觀察，也有得到來自各方的確實資訊。韋安也列出篤定侯友宜百分百會選2024的三個理由，首先，從公40多年的侯友宜，有為國家、為人民努力做事不變的初心，其發自內心的「正直和善念」，與淳樸的廣大民心產生龐大的共鳴，並獲得近8成台灣人民的信任，成侯友宜勇往直前最強大的動力。

第二點，國民黨主席朱立倫多次表示侯友宜是2024藍營「最強母雞」，代表其出戰最能符合國民黨的集體利益。韋安認為，侯友宜不僅最有機會贏，也會對立委選情有強大的助力。侯友宜和善、謙卑，與同志為善和團結同志，且開拓出的中間、中南部、年輕人選票，也會讓藍營區域立委獲勝機率大增。

韋安最後提到，侯友宜當「最強母雞」可讓國民黨取得「戰力」和「能力」的雙重均衡優勢，且侯友宜是目前信任度最高的政治人物，能提升黨的整體支持度。

韋安認為個人的能力和意志以及團結同志共贏共好的「最強母雞」作用，加上讓人民放心和安心的可信任感，這3方面因素會讓侯友宜義無反顧地選2024。