最近不少LINE用戶抱怨使用上出現卡卡的狀況，出現來電沒有通知、收不到訊息等問題，LINE官方釋出2招解決辦法，讓LINE不再卡頓或漏接訊息與電話。

LINE官方建議蘋果iOS用戶，可以開啟「整合iPhone通話功能」，此功能開啟後，可直接由iPhone來電畫面接聽，且將電話記錄整合到iPhone通話紀錄中，就能避免每次有LINE來電卻收不到通知的狀況。

值得注意的是，該功能在預設時就已經開啟，如果在開啟狀態下仍收不到通知，可以先關掉後再重新開啟，並進行測試。

LINE官方給蘋果iOS用戶建議。（圖／LINE官方部落格）

安卓Android用戶方面，LINE官方建議開啟「懸浮視窗語音／視訊通話模式」，就可以一鍵快速返回通話畫面，在畫面間迅速順暢的切換自如，可以避免接LINE電話時操作APP出現不順狀況。

此外，安卓用戶在接收通知時也可能因為「電池效能最佳化設定」的影響，而收不到通知，LINE官方建議開啟電池「無限制」或「不受限制」的設定，就能避免接收不到 LINE 通知的狀況。