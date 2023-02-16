2023年2~4月高雄演唱會浪潮一波接著一波，超過20場大型演唱會將陸續在高雄開唱，預期吸引超過40萬歌迷到高雄，其中外縣市更將佔5成以上。為讓來高雄聽演唱會的遊客能留下更豐富美好的回憶，高雄市長陳其邁日前宣布高市府推出「加食延暢」方案，規劃夜派對、露天電影及串聯在地宵夜美食酒吧，憑演唱會門票續攤免費喝一杯等精彩活動。而為迎2月首波回憶殺樂團新好男孩（Backstreet Boys）和西城男孩（Westlife）歌迷，文化局今再公布加碼推出聽演唱會搭文化遊艇暢遊高雄港船票優惠，鼓勵外縣市歌迷到高雄欣賞演唱會之餘，一同遨遊欣賞高雄港灣之美。

高雄今年2-4月演唱會大爆發，預計超過20場大型演唱會將陸續在高雄開唱(大港開唱提供)

高雄市文化局局長王文翠表示，新好男孩（Backstreet Boys）和西城男孩（Westlife）將相繼於2月18日及2月26日前進高雄開唱，迎來演唱會第一波人潮，繼市府整合局處推出「加食延暢」方案後，將結合高雄最受歡迎的文化暢遊體驗——文化遊艇遊程推出船票超優惠折扣加碼，歡迎新舊歌迷回味一首首經典名曲後，隔天相約敘舊遊高雄港，在舒適的海風中遨遊美麗港灣、走訪熱門文化景點，一同憶起過往青春回憶。

迎2月首波歌迷 文化局加碼文化遊艇暢遊享優惠(高雄市文化局提供)

文化局表示，因應演唱會到訪高雄人潮，推出文化遊艇加碼優惠，只要憑今年2至4月於高雄舉辦的任一大型演唱會（新好男孩、西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱）票根或購票證明，於演出的前後一日或當日購買文化遊艇指定航線：「棧貳庫大港巡航」或「棧貳庫-紅毛港文化園區來回船票(含該園區門票)」，每張演唱會門票即可享船票超優惠100元折抵，歡迎歌迷聽完演唱會後續攤暢遊高雄港同歡，感受高雄獨有港灣之夜。

文化局今再公布加碼推出聽演唱會搭文化遊艇暢遊高雄港船票優惠(高雄市文化局提供)

文化遊艇遊程為高雄受歡迎文化觀光體驗之一，航線包含串聯高雄熱門文化景點「棧貳庫KW2」、「紅毛港文化園區」及「打狗英國領事館文化園區」等，更行經高雄貨櫃巨輪集聚的第二港口，視航線單程40-50分鐘，行進過程安穩舒適，可近距離欣賞世界各地大型輪船，搭過的民眾好評不斷。文化遊艇上更安排專業導覽解說，讓遊客也能一聽沿途各式船舶背後的歷史與趣味大小事，為旅途留下深刻印象。

紅毛港文化園區為全台大船入港必收景點(高雄市文化局提供)

「紅毛港文化園區」為全台「大船入港」必收景點，地點落在高雄第二港口，可近距離欣賞國際船舶出入港口，為難得可感受國際型大港魅力的景點，園區有最佳觀賞「大船入港」地點的觀海平台，平假日皆可見民眾守在此處等待大船進出；園區更規劃可互動式室內展示館、戶外展示區，安排專業導覽員定時導覽，更有全台獨有可360度旋轉的餐廳，是高雄別具特色的熱門文化園區之一。詳細優惠、遊程及園區資訊請上文化遊艇官網、紅毛港文化園區粉專查詢。