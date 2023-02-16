高雄杜姓女子不堪曾姓丈夫外遇又家暴她，2021年4月以50萬元代價僱請楊姓男子，找來余姓、王姓少年持西瓜刀行兇，將丈夫當街砍死。一審判杜女20年，教唆少年行兇的楊姓男子無期徒刑。高雄高分院21日宣判，認定杜女實行殺人計畫並非一時衝動，目的是要謀取曾男保險金，改判她無期徒刑。經上訴後，最高法院認為楊男及杜女供詞不一，撤銷原判決發回，今高雄高分院更一審宣判，杜女改判20年徒刑。可上訴。

法官調查，曾男婚後不但時常家暴曾女，還曾大膽帶一名曖昧女子回家過夜，與杜女因此爆發衝突，杜女還被打傷。杜女懷恨在心，透過楊男找來余姓、王姓少年，強調要「做得像意外」，才能以曾男意外險保險金100萬元支付買兇殺人費。

杜女指示余姓、王姓少年，特定日子，在曾男上班的輪胎行附近巷弄埋伏。晚間趁曾男下班時，王姓少年假裝上前問路，余姓少年將西瓜刀藏在後背、躲在後方，趁曾男不注意時，直接出刀砍向曾男。曾男被砍中4刀，深及右頸動脈，當晚就送醫不治。

案發後杜女還一度假裝震驚、趕往醫院探視曾男。但警方調閱監視器，發現杜女等人案發前就出現在現場勘查地形，戳破杜女謊言。

楊男到案後企圖將罪責全部推給下手的余姓、王姓少年，2名少年則供稱，只想教訓一下曾男，不料卻發生意外。杜女則辯稱，是要委託楊男、余姓、王姓少年幫忙搬家，非預謀殺人，3人也否認殺人。

一審法官認為，余姓、王姓少年心智發展、家庭支援系統不健全，楊男時常替兩少年在學校撐腰，余姓、王姓少年才會這麼聽話被利用。杜女曾一度就本案犯行全盤託出，並非全無悔悟之意，依殺人罪判其20年。至於楊男，考量執行刑期完畢後對社會的危險性仍高，判其無期徒刑，可上訴。

高雄高分院認為，原審認為杜女犯行純粹為丈夫外遇、家暴後的失去理智反應，卻忽略杜女的犯罪時間點，距離其遭到家暴時已逾2週餘，整起犯行屬「計畫性買兇殺人」，由於涉案行兇2少年均未成年，因此對杜女、楊男兩人改依成年人與少年犯共同殺人罪、判無期徒刑，全案仍可上訴。

兩人不服上訴，最高法院認為，杜女、楊男等人對於行凶等證詞不一，撤銷發回更審。高雄高分院更一審宣判，仍依共同殺人罪論處，但改判杜女、楊男有期徒刑20年。