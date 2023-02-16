鏵友益公司主要是從事自動光學檢測設備及智能自動化設備之研發、生產及銷售，董事長為杜泰源，推薦證券商是元大證券及富邦證券，申請時資本額3億15萬元。
鏵友益公司2022年財報營業收入為3億6,158萬元，稅後淨利為6,171萬元，每股盈餘為4.05元。111年前三季財報營業收入為2億4,634萬元，稅後淨利為1,662萬元，每股盈餘為0.56元。
櫃買中心預計2月16日審議鏵友益科技公司（6877）上櫃案。
鏵友益公司主要是從事自動光學檢測設備及智能自動化設備之研發、生產及銷售，董事長為杜泰源，推薦證券商是元大證券及富邦證券，申請時資本額3億15萬元。
鏵友益公司2022年財報營業收入為3億6,158萬元，稅後淨利為6,171萬元，每股盈餘為4.05元。111年前三季財報營業收入為2億4,634萬元，稅後淨利為1,662萬元，每股盈餘為0.56元。
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