前湖人後衛貝弗利（Patrick Beverley）目前正在找尋職業生涯下一站，在他自己的PodCast節目中聊到了前東家的狀況，貝弗利直言團隊氛圍正是影響湖人表現的最大關鍵，而談到昔日隊友韋斯布魯克（Russell Westbrook）的話題，貝弗利則稱對方已經是自己一輩子的兄弟。

為了大幅增加球隊的實力，湖人將防守悍將貝弗利、2024年次輪選秀籤及部分現金交易至魔術，得到擁有高順位卻始終無法展現身手的潛力中鋒班巴（Mohamed Bamba），隨後魔術也正式買斷了貝弗利的合約，進入了自由球員市場尋找新東家。

本賽季還沒開打前沒有人能想得到，湖人在明星賽前的戰績僅排在西區倒數第3位，貝弗利直呼這並非籃球問題，而是在於湖人休息室的氣氛，「這是其他的問題，但這些問題並不能明確說出來，這些狀況一下子發生，一下又消失殆盡，不穩定的氛圍也導致了球隊有著起伏的表現。」貝弗利認為球隊戰績好壞，與球員付出多寡有更大的關係。

過去經常在場上針鋒相對，貝弗利季初與韋斯布魯克上演世紀大和解，不過最終兩人都遭湖人放棄，但就算2人暫時告別隊友身分，貝弗利表示他們之間已經沒有矛盾存在，「他是我朋友，是我一輩子的兄弟，我和韋少都不喜歡球隊的氛圍，我是不會讓他孤單離開的。過去我和他經常共度晚餐，我們之間擁有真正的兄弟情誼。」