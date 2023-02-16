英特爾企業副總裁暨創作者PC和工作站解決方案總經理Roger Chandler表示，20多年以來，英特爾致力於結合高效能運算和固若金湯的穩定性，為全球的專業PC使用者提供最高品質的工作站平台。英特爾全新的Intel Xeon桌上型工作站平台擁有獨特的設計，專為現今最為嚴苛以及未來專業工作負載而打造，能夠釋放專業創作者、藝術家、工程師、設計師、資料科學家和power user的創新與創造力。

Xeon W-3400和Xeon W-2400為當今專業人士，建構未來運算所需的高階運算基礎。支援DDR5 RDIMM記憶體、PCIe 5.0和WiFi 6E，提供專業人士未來運算工作負載所需的尖端平台技術。此外還支援Intel vPro Enterprise技術，以及ECC記憶體並提供可靠度、可用性、可維護性（RAS），確保工作站穩定地工作，讓專業人士毋須擔心工作流程被中斷。

頂級Intel Xeon w9-3495X處理器能夠在單一插槽提供多達56核心，具備重新設計的記憶體控制器和更大的L3快取，與前一世代相比，單執行緒效能最高提升28％、多執行緒效能最高提升120％。透過Intel Turbo Boost Max Technology 3.0將運作頻率提升至4.8GHz，為專業人士的日常工作負載提供令人驚豔的運算效能。