全球貿易放緩造成航運需求壓力，在世界各地的主要港口空貨櫃堆積如山，根據英國金融時報報導，全球重要貿易航線上的航運貨物價格與歷史高點相比下跌85%。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，貨櫃運輸及散裝航運運價都崩跌，跌勢前所未見的兇猛，這次運價觸底可能才是全球景氣落底的指標。

謝金河表示，從20年22年，疫情擴散全球，造成很多產業巨創，也帶給很多產業空前機遇，像腳踏車、高爾夫球頭、半導體、資通訊產業都是贏家，尤其是貨櫃航運，一年賺到的錢是歷年加起來的總額，其中又以長榮海運最具代表性，去年前三季，每一季都大賺超過1000億元。

謝金河進一步指出，景氣快速逆轉，因全球貿易急凍，導致貨櫃運輸及散裝航運運價都崩跌，跌勢前所未見的兇猛，迄今仍未見到止跌跡象，其中歐洲線跌最慘，從7797跌到925美元、跌幅88.14%，其次是美西線，從8117跌到1293美元、跌幅84.07%，再來是美東線從11976跌到2553美元、跌幅78.68%，地中海航缐從7535跌到1724美元、跌幅77.12%，代表貨櫃運價的上海集裝箱指數（SCFI），則從5109.6跌到995.16，單是指數就大跌80.52%，這是歷史上十分罕見的跌勢。

另一個則是散裝貨運的波羅的海乾貨指數（BDI），謝金河提到，2007年金融海嘯前，BDI最高到10831，這次疫情襲來，BDI指數最高到5650，現在居然跌到563點，剩下高點十分之一，而且，沒有看到止跌跡象。

謝金河分析，大家常說山有多高、谷有多深，貨櫃航運及散裝航運在這三年最具代表性，景氣大好的時候，大家高價搶櫃，再高都有人搶，但現在全球貿易急凍，貨櫃、散裝全成殺戮戰場，這次運價觸底可能才是景氣落底的指標。