現年26歲的日本男星早乙女友貴，因帥氣的外貌與堅強的舞台劇實力，加上哥哥又是知名演員早乙女太一，讓他一出道就備受矚目，但他年僅19歲，就在2007年與大他12歲的女團「SPEED」前主唱島袋寬子結婚，但沒想到兩人婚姻只維持6年，就在今年1月31日閃電宣布離婚，而他離婚不到半個月就被拍到前往辣模石田妮可家過夜，立刻掀起網友熱烈討論。

據日媒《女性SEVEN》報導，早乙女友貴2月9日晚間在舞台劇《王者天下》演出結束後，就與32歲辣模石田妮可與另外2位男性友人相約在KTV酒吧密會，但目擊者透露，一行人玩到隔天凌晨4點離開時，已喝了不少酒，腳步有點不穩，但即使如此仍怕被人發現，因此拼命低著頭，接著搭上計程車離開。而當天他與石田妮可雖一同搭乘計程車，卻各自回到自己的住處，但在2月12日情人節前夕，卻被拍到他在女方家過夜，並從女方家出門工作。

早乙女友貴13日被記者追問是否留宿在女方家一事時，他則回應兩人就是一起玩電玩的朋友，當時也有其他朋友在，強調兩人並沒有獨處在一個空間，而被問到其他朋友是誰，早乙女友貴則表示「不能說」，讓外界相當好奇。

報導中還指出，早乙女友貴與石田妮可自2021年合作舞台劇之後就不斷傳出兩人過從甚密，圈內人士還爆料，兩人在巡演時還時常「單獨」聚在一起打遊戲，而當時的他還是人夫的身分，因此劇團演員及工作人員都認為這樣會出問題。事後，前妻島袋寬子接受採訪，澄清「兩人去年很早之前就在協議離婚」；而石田妮可則是透過經紀公司否認戀情，透露兩人是因舞台劇認識，但因為都喜歡電玩才在自家與其他朋友一起打遊戲」。