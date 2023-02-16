日本天團「ARASHI（嵐）」成員櫻井翔昨(15)日透過經紀公司宣布當爸的好消息，是繼隊友二宮和也、相葉雅紀等人，團內第三位「喜得孩子」的成員。

櫻井翔昨日透過傑尼斯事務所發文，表示：「我因個人問題道歉，但我要向大家宣布一件消息，我的第一位孩子出生了。」直言他會改變自身的想法，來面對他懷中的小生命。不過該則貼文也指出為了保護孩子，不會公開他的性別及生日，而大野智、相葉雅紀、二宮和也、松本潤等隊友們得知消息後也紛紛送上祝福。

櫻井翔的喜訊傳出後，在各大社群平台引發熱議論，推特上「翔醬(翔ちゃん)」的標籤也成為了熱搜趨勢。許多粉絲們紛紛獻上祝福，留言：「我的眼睛盛滿了淚水。恭喜你，也希望能幸福」、「是翔醬風格的公告呢！我很高興也祝賀新生命的誕生。」

事實上，相葉雅紀前年10月才天賜麟兒，二宮和也相隔一年左右也為大女兒添了個妹妹，加上櫻井翔曬出的喜訊，如此相近的時間點，讓3個「嵐」二代未來或成同年級的同學，讓網友不免表示，「嵐」成員間的感情好到想讓第二代也延續下去。。

此外，綜合日媒報導，櫻井翔的新婚妻子是他就讀慶應大學時，關係就不錯的同學，曾任職電視台，認識超過10年的兩人，在交往期間分分合合，復合後約莫交往2年決定結婚。