據美國之音報導，加拿大聯邦政府週二(2月14日)宣佈，將不再資助與中國軍方和國家安全機構有關聯的研究，並敦促加拿大的大學採取類似的措施。創新、科學和工業部長弗朗索瓦-菲利普·謝賓(François-Philippe Champagne)、衛生部長讓-伊夫·杜克洛斯(Jean-Yves Duclos)和公共安全部長馬克羅·E·L·門迪奇諾(Marco E. L. Mendicino)共同發表了這一聲明。

聲明指出，對於涉及敏感領域的研究項目的資助申請，「如果從事該項目的任何研究人員隸屬於與可能對加拿大構成國家安全威脅的外國國家行為者的軍事、國防或國家安全實體相關的大學、研究所或實驗室」，那麼該項目不會獲得資金。

此次的禁令適用於尋求從加拿大創新基金會和加拿大聯邦研究資助委員會獲得資助的研究項目。

聲明還表示，加拿大先進的研究生態系統處於全球前沿，可能成為外國國家行為者的一個有吸引力的目標。隨著威脅環境的不斷變化，加拿大政府需要採取進一步的行動。

聲明最後強調，部長們還致信加拿大大學協會(Universities Canada)和加拿大U15研究型大學聯盟(U15 Group of Canadian Research Universities)，敦促他們在所有研究合作夥伴關係中遵循類似的指導方針，尤其是那些涉及敏感研究領域的。

2021年，加拿大安全情報局(CSIS)局長戴維·維格諾(David Vigneault)表示，中國在多個領域實施的間諜活動是對加拿大國家安全與主權的直接威脅。

加拿大媒體《環球郵報》(The Globe and Mail)1月底的一篇報導引用了美國情報安全公司「邁進科技」(Strider Technologies)的研究結果，稱包括滑鐵盧大學、多倫多大學、不列顛哥倫比亞大學和麥吉爾大學在內的50所加拿大大學的研究人員在2005年至2022年期間與中國國防科技大學有關聯的的科學家聯合發表了科學論文 。

該報告還發現，在過去5年中，加拿大10所頂尖大學的學者與中國軍事科學家在量子密碼學、光子學和空間科學等領域發表了240多篇聯合論文。