1.根據美國財政部公布的報告，中國連續第5個月減持美國公債，美債持有部位降至12年半以來新低，但在全球仍然排名第二，僅次於日本。去年12月中國持有美國公債金額較11月減少31億美元，降至8671億美元。日本持有美國公債金額減少60億美元，為10763億美元。

2.股神巴菲特（WarrenBuffett）副手蒙德（Charles Munder）表示，巴菲特（Warren Buffett）旗下跨國多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）已經指定由阿貝爾（Greg Abel）作為巴菲特的接班人，當巴菲特卸任或無法繼續擔任波克夏執行長時總裁時接替其職位。

3.政治新聞網站Politico報導，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在接受專訪時透露她去年訪問台灣時曾與台積電創辦人張忠謀會面，當時張忠謀當面告訴她，如果美國以為大撒幣就能掌控世界最尖端的晶片製造市場，那便過於天真。

4.歐洲央行總裁拉加德周三重申歐央擬在3月再度升息50個基點。她表示，物價壓力仍然沈重，歐央準備提高基準利率至具限制性的水準以壓抑需求。歐洲央行理事成員對3月的升息幅度意見分歧，有些決策官員認為目前歐洲經濟疲弱不堪，50個基點的升息幅度可能過大，但歐央理事會成員、愛爾蘭央行總裁Gabriel Makhlouf周二表態支持升息50個基點。

5.國際金融協會（IIF）公布每月資金流報告，今年1月外資流入中國股市的金額大幅成長至176億美元，創下2020年12月以來新高。其首席經濟學家Jonathan Fortun表示，中國解封有利於經濟重啟，這是資金流入中國股市的主要原因。中國債市失血25億美元，為過去12個月以來第10個月資金呈現淨流失。此外，1月新興市場淨流入資金達657億美元，遠超出去年全年的流入309億美元，並創下兩年來新高。

6.《華爾街日報》報導，消息人士透露白宮考慮提名芝加哥聯準銀行總裁Austan Goolsbee接替布雷納德（Lael Brainard）擔任聯準會副主席。周二美國總統拜登宣布由布雷納德接任白宮首席經濟顧問。

7.世界銀行宣布，任職4年的行長David Malpass將於6月底離職，但未說明他在5年任期結束前一年就卸下職務的原因。Malpass發布聲明表示，他在任期內推動世銀取得許多進展，現在是時候接受新挑戰。

8.美國國會預算辦公室（CBO）警告，如果國會與華府未能就調高舉債上限達成協議，財政部可能在7至9月間用盡延長債限的所有額外工具，屆時美國將爆發債務違約。CBO強調，發生債務違約的時間將取決於4月美國稅收的情況，若稅收大減，可能在7月前就會發生。

9.美國商務部公布，1月零售額暴增3%，扭轉了12月的下跌1.1%、創下近2年來最強勁的增長，並遠超出市場預估的增長1.8%。包括餐飲、汽車、傢俱等，所有分項的零售額全面增長，無一下跌。

10.紐約聯準銀行2月製造業指數為負5.8，連續第3個月陷入萎縮，但優於市場預期的負18。

11.美國1月製造業產出月增1%，優於市場預期的月增0.8%，並扭轉去年12月的下跌1.8%。1月工業生產與上月持平，不如市場預期的增長0.5%。1月產能利用率為78.3%，落後市場預期的79%。

12.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數大跌7.7%，前一周為上揚7.4%。30年期固定抵押貸款利率為6.39%，較前一周的6.18%攀升。

13.美國1月零售銷售與通膨數據意外強勁，周三美元指數最高站上104.11，創6周新高，尾盤漲0.6%，報103.9。美元兌日圓尾盤漲0.8%，報134.16日圓，盤中最高升至134.35，亦創6周新高。美國10年期指標公債殖利率漲3.8個基點，報3.799%。30年期債息漲3.2個基點，報3.8329%。2年期債息跌0.2個基點，報4.6203%。

14.周三美國期油收跌0.59%，報每桶78.59美元，盤中最低跌至每桶77.25美元。布蘭特期油跌0.23%，報每桶85.38美元，盤中一度跌至83.88美元。美國原油庫存增幅超出市場預期大，但低接買盤帶來支撐。美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存暴增1628.3萬桶，遠超市場預估增加200萬桶。