日本官方16日數據顯示，2023年元月貨物出口總值雖年增3.5%，但進口卻大增17.8%，結果是出現高達3.49兆日圓，約260.7億美元貿易赤字，超越2022年8月2.82兆日圓，再創日本史上最大。主因是原油、煤炭以及液化天然氣的進口價格太貴，整體進口金額也因此被大幅拉升。

專家學者認為，原物料價格現在看起來已見頂不再漲，還有日圓應該也不會續貶，進口價格可能開始下滑。不過，在出口也是減少情況下，貿易赤字難免還是偏高。

此報告中，若按地區來區分，受到汽車、汽車零組件，還有晶片製造設備出貨量不佳拖累，元月日本出口到自己最大貿易夥伴中國大陸的商品，年減17.1%。不過，汽車、採礦機具以及金屬加工機械需求大增下，日本出口美國則成長10.2%。

彭博社指出，2月在出口可望增加之下，貿易赤字預估將大幅縮減。不過，若把元月與2月這兩個月的貿易逆差平均起來，應該會跟2022年12月差不多，赤字都在1.45兆日圓左右。