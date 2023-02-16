今日00878一單位除息為0.27元，除息開盤參考價為16.89元，而根據臺灣集中保管結算所資料，截至2/10，00878受益人數已超過84萬人，同時也伴隨昨日(2/15)的大量，一舉推升其資產規模首次超過新台幣1,600億元，成為目前最熱門的「存股型」高股息ETF，同時也續居目前台灣最大的ESG主題基金。

法人表示，由00878的熱絡情況，即顯示出存股領息族的需求殷切，然而其實2023年「股債雙存」才更是主流，除了股票型的ETF外，投資人不妨可以開始進行「股、債ETF雙主修」，例如可利用00878領息後的現金流，轉存債券型的ETF。主因在經歷了去年快速升息後，美國通膨數據已從去年高點開始出現下降趨勢，Fed升息腳步也開始放緩從一次升3碼到一次只升1碼，顯示今年中Fed有機會停止升息，而隨著指標利率的上揚，多數債券品種的殖利率也來到相對高檔，投資價值浮現。

國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華亦表示，2023年金融環境將有利於債券投資。布局方向建議留意具有「長天期」與「投資級」兩大特點的投資等級債券或ETF，主因依據過去經驗顯示，在通膨確定觸頂後，不論後續景氣走向如何，長天期美國公債利率普遍往下行，資本利得空間有望浮現；選擇投資等級，則是因為此類公司財務體質較佳、景氣下行抵禦能力強，只要不出現系統性風險，投資級債券價格普遍能跟隨美國公債上漲，同時還享有較公債更高的配息率。

國泰投信今天也宣布榮獲「英國標準協會（The British Standards Institution, BSI）」認證，通過「ISO 22301：2019營運持續管理系統驗證」審查，成為台灣第一家取得BSI ISO 22301認證的投信公司。