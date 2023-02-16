據住展雜誌統計，2022年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計86,245戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出於市面銷售的可售戶數為65,136戶，累計成交戶數為29,550戶，剩餘戶數為35,586戶，平均銷售率約45.4％，較2021年下滑14.7個百分點，中斷連續5年正成長，年衰退幅度為2015年以來最大。與2021年相比，2022年成交戶數大減9,783戶，總成交金額同步下滑1,487.86億元。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，平均銷售率低於50％，顯示新建案市場已供過於求，目前大環境不利房市發展，建案面臨的競爭壓力與日俱增。考慮今年房市持續受《平均地權條例》修正案及選戰等因素干擾，建案銷售速度已放緩，預估北台灣2023年新建案平均銷售率仍將會低於五成。

分縣市來看，2022年北台灣新建案平均銷售率，由高至低依序為宜蘭地區63.2％、新竹地區53.2％、基隆市49％、台北市46.8％、新北市44.7％、桃園市40.7％；與2021年相比，除基隆市外，其他縣市銷售率皆呈現衰退，並以新竹地區降最多。

2020、2021年新建案銷售率皆突破7成、稱霸北台灣的新竹地區，2022年銷售率53.2％，年降24.3個百分點。不過新竹地區銷售率大幅下滑，主因為寶山銷售率僅26.8％，拉低全區平均。新竹其他區域銷售率都還在50％之上，尤其推案量相對少的竹市香山及竹縣湖口、關西、芎林，銷售率都超過70％。

台北市2022年銷售率約46.8％，較2021年降低20.8個百分點，整體來看，蛋白區銷售表現普遍優於蛋黃區，銷售率最高前5區依序為內湖、文山、南港、萬華、北投，銷售率皆高於5成；倒數一、二名則分別是中正、松山，銷售率都不到3成。

新北市2022年銷售率約44.7％，較2021年衰退15個百分點，銷售率表現最佳區依序為樹林、蘆洲、三峽，因供給量較少、年度可售戶數低於2百戶，三區銷售率皆超過8成。

桃園市2022年銷售率約40.7％，較2021年衰退14個百分點，成北台灣平均銷售率最低的縣市，且之中僅觀音、龍潭、八德銷售率在5成以上。至於推案豐沛的桃園、中壢、龜山，平均銷售率介於33.9％至37.1％之間，屬於桃園中後段班。