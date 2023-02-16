廟方和信眾合力為王船添載紙紮的神兵神將，船底下方則堆疊壯觀的金紙山。（張毓翎攝）

王船添載紙紮的神兵神將。（張毓翎攝）

廟方和信眾合力為王船添載紙紮的神兵神將。（張毓翎攝）

隨後在廟方焚香祭拜後，10時10分許火光從船艙冒起。（張毓翎攝）

熊熊大火包覆整艘王船。（張毓翎攝）

國定古蹟佳里金唐殿今年舉辦三年一科的癸卯蕭壠香科醮典，重頭戲「送王」燒王船於16日登場，信眾一早以人力方式，用2條大繩索把王船從金唐殿，拉到1公里遠的王船地，10時10分許點火送王，現場近千位民眾紛紛拿出手機搶拍，氣氛熱鬧非凡。

南瀛五大香科之一的「蕭壠香」11日起遶境3天；16日舉行「送王」燒王船，這艘王船請來著名王船師林良太打造，癸卯年蕭壠香科會長鄭添仁背著近200年歷史的金唐殿鎮殿之寶尚方寶劍帶領送王。

值得一提的是，以往燒王船當日，信眾從金唐殿的王船廠，以人力拉王船到1公里遠的王船地，需要1小時以上，這次廟方重新訂製一副輪子拖行，使王船變成「超跑王船」，加上佳里警分局派員前導交管，因此今年信眾只花約40分鐘拉行就抵達目的地。

王船上載滿了信徒捐獻裝有米、豆、柴、鹽、糖、油等供品的添載包，王船到王船地就定位後，廟方和信眾合力為王船添載紙紮的神兵神將，船底下方則堆疊壯觀的金紙山。

隨後在廟方焚香祭拜後，10時10分許火光從船艙冒起時，象徵「啟航」載著千歲爺回到天上，陣頭隊伍也圍著王船繞行。約11時許，在信眾們目送下，王船的中桅往東邊一倒，代表王船已順出海，象徵癸卯蕭壠香科醮典圓滿落幕。