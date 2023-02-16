屏縣府為迎接屏菸1936文化基地1周年，將於25、26日首度推出「大武門」音樂祭，而演出卡司16日搶先全曝光。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府為迎接屏菸1936文化基地1周年，將於25、26日首度推出「大武門」音樂祭，而演出卡司16日搶先全曝光。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府為迎接屏菸1936文化基地1周年，將於25、26日首度推出「大武門」音樂祭，而演出卡司16日搶先全曝光。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府為迎接屏菸1936文化基地1周年，將於25、26日首度推出「大武門」音樂祭，以嘻哈為主軸，引入街頭藝術、嘻哈音樂，打造南台灣最潮的音樂品牌，而演出卡司16日搶先全曝光，除有嘻哈詩人蛋堡 (Soft Lipa) 等12組歌手嗨唱外，還邀請2位國際級塗鴉創作藝術家現場創作。

屏縣府指出，大武門音樂祭超級陣容包含以《家常音樂》一舉獲得金曲歌王的嘻哈詩人蛋堡、BOXING樂團主唱、排灣族創作歌手葛西瓦，以及與許多知名歌手合作，說到電音絕不能錯過的DJ Mykal a.k.a.林哲儀，還有許多實力派嘻哈饒舌強者7LING、SOWUT、Jinbo 、縉 Jin、潮州土狗、熊仔、羅百吉 DJ Jerry、寬仔 KayC、Multiverse等12組藝人，將在屏菸1936文化基地點燃最潮流的嘻哈魅力。

此外，大武門音樂祭還籌畫藝術創作專區，縣府並為此邀請2位國際級的塗鴉創作藝術家現場創作，並將開放民眾進行共創互動，藉由集結音樂、市集、街舞比賽、藝術塗鴉等多元體驗，與民眾一同分享屏菸滿周年的喜悅。

文化處指出， 2位國際級的塗鴉創作藝術家，分別是作品皆以「NOE246」字樣結合當地文化的藝術家NOE246，其創作遍佈世界各地的街頭巷弄中，曾與NIKE、VATIC、REMIX、DeMarcoLab、LAB等知名品牌聯手跨界合作。

以及來自荷蘭的國際塗鴉藝術家FLEKS，其作品揉粹多年街頭經驗，以奔放的對比色彩、高端的噴繪技巧與細膩視覺性見名於塗鴉界，創作足跡遍布台灣、荷蘭、馬來西亞、英國等地。

而除了音樂、塗鴉藝術外，還有不可或缺的潮流文化市集，包含七大潮流服飾品牌prettynice、Sway the Don、OTA Select、Fe3c、Flash offical、Vicarius filii dei、Gr33n Skate Shop，以及美食攤位等至少40個品牌，還有專為活動推出「大武門」限定調酒《屏東嘻哈夢》，融入屏東特產港口茶調製，香氣濃郁，有清透香甜的獨特口感。