花蓮縣玉里雜糧產銷班第2班的蕎麥栽培面積達655公頃為全國之冠，為節省人力成本，農委會花蓮區農業改良場投入無人機的撒播研究，成果顯示蕎麥應用無人機撒播可提高作業效率5倍以上，達到減碳不耕犁效果並降低每公頃近5,000元生產成本。

花蓮場表示，以蕎麥為標的，作為無人機省工應用研究的起手式，未來將建立更多地區特色作物省工栽培操作模式，以舒緩農業缺工問題，並推動國產農用無人機擴大運用。

花蓮場表示，依農委會「以農業科技解決產業問題」之指示及呼應「解決缺工及自動化」的政策目標，積極投入省工機械以及無人機應用研究，場長杜麗華鼓勵同仁參加無人機證照考試，並率領主管等15人通過測試取得無人機操作證。同時在農民學院納入農用無人機入門培訓課程，讓參與學員學習農用無人機知識與法規、熟悉取得證照之流程，進一步提升農場管理效率。國內無人機型號眾多，亦缺乏適於各種作物實際應用的參數或SOP可供農民參考。

花蓮場研究人員課長葉育哲歸納蕎麥應用無人機撒播效益，每公頃作業時間約10～15分鐘，較一般以人力播種需50～60分鐘提高作業效率5倍以上。同時應用無人機撒播可在前期作水稻未收穫前即進行撒播，水稻採收後稻稈切碎覆蓋在蕎麥種子上，不但能避免種子被鳥類啄食，達到不耕犁的減碳效果，同時也節省了每公頃6,000元的翻耕成本。

葉育哲指出，此操作方式不用等待前期作收割機及曳引機打田的代耕排程，在農務時間調配上也更有彈性。另外無人機撒播之精準度較人工撒播高，單位面積種子覆蓋率較人工撒播均勻，加上割稻前無人機不整地撒播且有稻稈覆蓋可減少雜草生長等優勢，相對產量較人工撒播處理為高。