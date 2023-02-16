1月進口年增17.8％至逾10兆日圓，為連續21個月呈兩位數增幅，但低於市場預估的年增18.4％，也低於12月的年增20.7％。

至於1月出口年增3.5％至6.55兆日圓，連續23個月增長，卻是2021年2月來最低增幅。雖然高於市場預估的年增0.8％，但年增幅遠低12月的11.5％。

主要是各國持續升息影響全球經濟持續放緩同時，農曆新年假期令中國需求疲弱等，拖累日本出口表現而讓貿赤擴大。

日本1月對其最大貿易夥伴中國的出口年跌17.1％，主要受汽車、車用零件和晶片生產設備等出口下跌拖累。

2022年全年貿赤達19.97兆日圓連續兩年出現貿赤，也是財務省1979年開始追蹤數據以來最高紀錄，主要是大宗商品價格上漲和日圓疲弱等讓進口價格飆高所致。

三菱UFJ研究與諮詢公司經濟師丸山健太說，隨著通膨高峰逐步遠離，和日圓不可能繼續疲弱下去，因此進口價格可能正要往下走。但由於出口趨勢仍然往下降，因此貿赤將持續居高不下。