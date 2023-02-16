據美國之音報導，美國國會參議院當地時間周三（2月15日）無異議通過兩項決議，譴責中國高空偵察氣球侵犯美國主權。其中一項是由蒙大拿州民主黨聯邦參議員喬恩·泰斯特(Jon Tester)與緬因州共和黨聯邦參議員蘇珊·柯林斯 (Susan Collins)聯袂推出的兩黨決議。這項決議「譴責中華人民共和國使用一個高空監視氣球飛越美國領土是公然侵犯美國主權」。

這個巨大的氣球曾飛越蒙大拿上空，該州的美國空軍基地有洲際彈道導彈發射井。來自蒙大拿州的泰斯特參議員在決議通過後說，重要的是要把氣球事件調查到底。

他說，這項兩黨決議告訴中國，不僅他們的這種行為是不當的，而且他們在經濟和軍事上取代美國的舉措也將失敗。

另一項決議由密蘇里州的共和黨聯邦參議員喬什·霍利(Josh Hawley)推出。這項決議「表達參議院意見，即中國共產黨派監視氣球飛越美國的間諜使命違反國際法，是不可接受和應予譴責的。」

霍利參議員在決議通過後發表的聲明中說：「中國向美國領空派出一個監視氣球的決定嚴重侵犯美國主權，不會被容忍。」

這個氣球在飛越美國及加拿大數日後，於2月4日在南卡羅萊納州海岸附近上空被美國戰鬥機擊落，美國目前正在研究分析打撈出來的氣球殘骸。

中國聲稱這是誤入美國領空的「民用性質」的無人飛艇，用於「氣象」等科研，並指責美國將其擊落是反應過度。

美國國會眾議院在2月9日無異議通過決議，譴責中國的氣球監視計劃「公然侵犯」美國主權。那項決議是由眾議院外交委員會主席、德克薩斯州共和黨聯邦眾議員邁克爾·麥考爾(Michael McCaul)推出的。