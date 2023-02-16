印度台北協會會長戴國瀾（Mr. Gourangalal Das）偕同副會長甘泉（Ms. Aparna Ganesan）近日拜會新竹縣長楊文科，雙方首次見面，針對印度在台服務的專業人士等相關議題交換意見。楊文科展現友好，強調印台協會乃至於印度在台人士，若在新竹縣有任何問題或需求，隨時都可聯繫縣府。

印度台北協會為印度對台灣派駐的實質大使館，旨在促進印度與台灣之間的互動，促進商業、旅遊、文化、科技和人文交流，印台協會也獲授權提供所有領事和護照服務。

過去印度和台灣都有非常多專業人才，在美國矽谷從事高科技產業，如今因度也有愈來愈多專業人士到新竹科學園區工作，此次印度台北協會前來拜訪，會長戴國瀾希望和新竹縣能夠有更密切的往來，包括印度人士在新竹縣的子女教育、文化交流等等。

楊文科向戴國瀾介紹新竹縣的特色，他表示，竹縣人口已達58萬人，其中0歲至14歲的幼年人口占全縣總人口數約16％，65歲以上的老年人口約13％，顯示新竹縣人口結構年輕、老化情形和緩。除了科技產業發達外，竹縣也有青創基地等青年政策，扶植年輕人發展新創產業。此外，新竹縣有絕美山景及完善的旅遊規畫，能吸引許多民眾造訪山林、親近自然以及帶動農特產品的產銷。

楊文科聞後隨即指示新聞處長魏文元負責接洽，並向戴國瀾表示，往後印台協會或印度在台人士，若在新竹縣的生活有所需求，都可以聯繫縣府，縣府非常樂意提供協助與合作。

交流討論過後，雙方以茶會友，楊文科致贈產自峨眉鄉的新竹縣特產東方美人茶，戴國瀾也不約而同地送上聞名國際的印度茶葉。