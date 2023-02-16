高姓男子不滿遭欠百萬，開車衝撞店家，才發現原來找錯人了。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高男訊後依恐嚇、毀損罪移送高雄地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄一間位於忠孝一路的美容美甲店，今日凌晨無故遭黑色轎車惡意倒車衝撞，店面鐵捲門遭撞毀，因撞擊聲過大，也嚇壞一旁用餐的顧客。此時巡邏員警經過，立即將高男逮捕。據悉，高男稱去年間游姓男子欠他1百多萬元債務未還，不滿之下才會撞門洩憤，但警方調查發現，高男根本是在「搞烏龍」，游男早已搬離，全案依恐嚇、毀損罪移送法辦。

今日凌晨0時30分許，高男駕駛黑色轎車，開往忠孝一路某美容美甲店，隨即倒車衝撞，將美甲店的鐵捲門嚴重凹陷變形，還發出「碰」的巨響，嚇壞了一旁正在騎樓用餐的顧客。此時，剛好附近巡邏的員警，員警立即上前，喝令高男下車，並且上銬逮捕。

高男落網後，向警方辯稱，去年間借100萬元給游男開租車公司，隨後游男公司經營不善，無法如期償還100萬元的債務，高男多次索取未果，心生不滿之下，才會到游男公司地址撞門洩憤。

但根據警方調查，高男根本是在搞烏龍，原來游男早已搬離此地，現在是洪姓男子承租營業美容美甲店，高男找錯人尋仇，警方後續也通知洪姓男子到場釐清。

警方訊後依恐嚇、毀損罪嫌，將高男移送高雄地檢署偵辦外，也將追查是否有其他涉案人員，另外，因高男懸掛他車車牌，後續也依《道路交通管理處罰條例》開罰。