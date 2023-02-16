台南市中西區新美街畫設機慢車專用道後，遭批行人無路可走，地方表示確有需求。(曹婷婷攝)

台南市中西區民權路、民生路之間的新美街，民宿、飲料、小吃店林立，原本是單行道，去年在地方反映有需求下，爭取畫設機慢車專用道，有網友質疑「怎麼走路？」但兩邊商家都認為地方確有汽機車通行需求，交通局交安科指出，人行通行部分會持續檢視通行環境，做滾動性檢討。

臉書粉專「台南式」PO文指中西區新美街畫設機慢車專用道後，行人完全無路可走，「這就是台南交通規畫，一絲一毫溫柔與尊嚴都不留給行人」。交通局智慧交安科長黃柏彰指出，新美街原屬於單行道，去年7月經地方提出通行需求，彙整地方民意後，從原來的單行道調整為機車可雙向通行，並非增畫車道，而是調整原來車道通行方式。

由於增設機慢車通行道的這一段新美街全長170公尺，僅9米寬，他也說，當初提出車輛通行，行人部分也有做考量，如果再畫設標線行人道，通行空間將更受限制，後續人行道通行的部分，仍會持續檢視通行環境、做滾動式檢討。

得知新美街遭批人行地獄，當地居民則普遍反應，如果畫設行人道，做生意的民眾也會反彈，因為車子進不來，反而會影響生意；也有民眾說，「人的素質」才重要，不管怎麼畫設都會有人有意見。當地商家說，假日人車多，如果全面畫設徒步區，車子進不來，商家反彈更大。