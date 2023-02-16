「金曲歌后」魏如萱與演員隆宸翰2018年結婚，婚後育有1子，不過去年十月證實離婚，4年婚姻畫下句點，日前突然發文表示「不要什麼都自己來」，更無奈表示始終沒有等到「那個人」出現，疑似吐露離婚半年來的心聲。

魏如萱離婚至今半年，日前在限時動態透露發現燈泡不會亮，當下告訴自己「不要自己換，不要什麼事都會做，不要什麼都自己來」，沒想到半年過去，每次下班回家時，大門依舊是暗的，直到早上送小孩去上學後，才意識到終究得靠自己，便站在椅子上墊高更換燈泡，沒幾秒鐘時間解決拖了半年之久的問題。

魏如萱一席話疑吐露離婚半年來的心聲。（圖／waawei IG）

魏如萱事後表示換燈泡是輕而易舉的事，只不過一直在等著能幫他換的人出現，更想好當下要站在旁邊為對方歡呼，無奈事與願違，終究沒有等到這個人出現，但仍要為自己鼓掌，雖然看似件日常的平凡小事，卻不免讓人推測在吐露離婚後的心聲。

魏如萱婚後便傳出婚姻狀況亮紅燈，先是夫妻倆被發現取消關注對方IG，當時她表示雙方生活發生摩擦後，驚覺IG被老公取關後，便取消追蹤對方，老公隆宸翰則解釋因為家務事導致夫妻爭執，加上不捨愛妻被網友謾罵，由於常為此事爆衝突，乾脆取消追蹤，眼不見為淨為佳，不過兩人證實離婚後，表示彼此好聚好散，未來不再對外回應。