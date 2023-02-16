藝人澎恰恰過去因為拍電影欠下高達2.4億的債務，之後因好友林秉文出面協調，才還清債務，不過日前林秉文先是在直播中憤怒表示，幫澎恰恰還清債務後對方就斷聯，對此，澎恰恰澄清是因為身體出狀況才失聯，誤會解開後兩人也再度合體開直播。

林秉文昨（15）日在臉書中開直播與澎恰恰合體，當聊到先前的「失聯風波」時，澎恰恰澄清，因去（2022）年在浴室滑倒導致髖骨受傷，連走路都出問題，才會癱在床上失聯，對此，林秉文先是抱怨「那你要講嘛，找不到你」，接著解釋，是當時因為網友在直播詢問，他才透露，澎恰恰債還清後就沒聯絡，加上雙方有事情討論才連繫，所以打電話找不到人，加上不清楚他身體狀況才會引發誤會。

然而，林秉文突然話鋒一轉怒轟廖老大「我這個人做事不求回報，不像廖老大，說我蹭他流量，他有什麼流量，他Ｘ的，他去做他的汽油，做他的黑油就好，口渴喝黑油就好，話不要亂講」。

事實上，廖老大所創立的連鎖飲料店屢傳出倒閉消息，因此有22間加盟店聯合開新飲料店，並對廖老大提出告訴，而當中就是由林秉文做為金主協助新創品牌，林秉文更一度號召加盟主開記者會嗆聲，對此，廖老大則開直播反擊「不要靠我炒新聞啦，你已經『洗錢』被警察抓起來交保了，還對我提告實在有夠好笑！」，如今林炳文再將砲口對向廖老大，雙方戰火一觸即發。