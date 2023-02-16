元大人壽持續推動數位轉型策略，設定拓展公司服務能量及提升公司營運管理效能為兩大目標，透過「強化線上客戶自主服務」、「提升通路遠距行動服務」、「新興科技導入應用」及「穩定核心與資訊基礎建設升級」四大面向推動進行。

在強化線上客戶自主服務上，首先是保險商品的可視化，在官方網站上提供人生旅途保障介紹，引導客戶尋找最適保單並進行試算；其次針對保戶契約變更需求，完成24項線上服務優化改版以提升客戶使用體驗；再者整合線上理賠服務，與壽險公會攜手合作推動「醫起通2.0」，藉由平台讓保戶理賠申請更簡便。

提升通路遠距行動服務上，行動投保不但集團使用率已達8成，2022年新介接的5家經代通路更擴大了數位進件量能，有效降低照會率，提升核保效率；此外，Web建議書全面上線使用，更成為業務員銷售上的利器。

新興科技導入應用結合eKYC身份識別技術應用於遠距投保試辦案中，成交逾2000件保單，2022年底獲金管會同意通過，也引進AI影像X光片判讀，加速核保及理賠審件流程。此外，元大人壽將自然語言處理技術應用於法令遵循面，優化內部作業流程，並將RPA機器人及流程自動化運用於先行部門，提升內部工作效能。