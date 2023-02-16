凱基投顧最新投資報告指出，全球股市今年初至二月中漲幅最大者依序為費半、那斯達克、韓股、台股，幅度分別為19%、12%、10%、10%，這四者恰好即為去年表現墊底者，同時上述四大指數成分股今年預估獲利普遍呈現顯著衰退，且台股與韓股的衰退幅度更達2成以上，股價與基本面出現背離行情迄今已超過3個月，而過往兩者的背離行情至多延續4個月之久，因此預計本波背離行情將於二月底前逼近滿足點。

對於全球經濟復甦的時間點，目前市場樂觀派預估基本面將於今年第一季觸底、第二季回溫、下半年復甦，凱基投顧表示，儘管股價總是領先基本面約3至6個月落底，但若是全球經濟步入衰退，復甦預估難以太過樂觀，且目前預估台股本益比已逼近16倍，已超出長期平均水準之14倍，意味股價已相當程度反映基本面強勁復甦的樂觀預期，後續修正的風險仍高。

此外，全球股市本波反彈相當程度來自空單的回補，可以觀察到芝加哥選擇權交易所（CBOE）選擇權put/call 未平倉比率，已由年初之120%降至目前之60%，但此數值已逼近50%以下之歷史極端值區域，意味接下來的空頭回補力道將逐漸消退，由於本波全球股市反彈應屬典型無基之彈，凱基投顧持續建議投資人採取防禦型操作，優先布局高殖利率類股。