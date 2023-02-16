組合基金的分類包括：國內型、全球組合股票型、全球組合債券型及全球組合平衡型等。

日盛目標收益組合基金（全球組合平衡型）研究團隊表示，2022年的高通膨問題已有改善，2023年則須關注需求面表現，市場從原先擔憂美國經濟硬著陸或深度衰退，近期認為軟著陸的可能性提高。短期在高利率的環境下對經濟雖有壓抑，但在物價放緩和薪資重新取得平衡後，有利對內需提供支持，屆時將關注聯準會如何因應經濟環境，調整貨幣政策。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，整體而言，金融市場表現值得期待，尤其通膨高點已過，央行轉緩升息將會減低短期利率波動，公債及信用債券的基本面及技術面皆有利於今年表現。同時，全球流動性並未因為美國縮表而呈現緊俏，在政策重新取得平衡後，股票等風險性資產具有回升潛力，建議可透過具有跨資產配置思維的跨國組合平衡型基金掌握機會。

全球組合平衡型基金尚有-匯豐ESG永續多元資產組合基金，摩根多元入息成長基金，安聯目標收益基金，貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金，復華奧林匹克全球組合基金等。