高醫團隊在土耳其主要工作為監測台灣搜救隊的身心靈狀況與生命徵象。（楊舒婷攝）

台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作，高雄醫學大學附設紀念醫院派遣跟隨屏東特搜隊前往支援的醫護人員，15日晚間與搜救隊一起返台。高醫團隊在土耳其主要工作為監測台灣搜救隊的身心靈狀況與生命徵象，但土耳其重災區相當慘烈，團隊只能在分隔島上搭設帳篷度日，看到的怵目畫面更是難以抹滅。醫療團隊笑說，昨日返台後，群組裡的每個人都大啖心心念念的鹹酥雞撫慰心靈。

此次前往土而其支援的醫療團隊分別為高醫擅長處理緊急休克、大出血、和壓砸傷症候群等處置的急診醫師王子義與張博閔，護理師團隊則是參與過高雄88風災的救援行動的林怡亭及2021年支援台東大武鄉衛生所24小時緊急救護中心的陳夙虹。

團隊此次支援任務為協助近70位台灣搜救隊的身心靈狀況及觀察生命徵象，隨時監測救難隊員是否有異常和及時替受傷的救難隊員處理及包紮傷口；對於土耳其當地民眾的協助僅服務當地哭到昏厥的家屬與簡單的傷口包紮。

醫師王子義與護理師林怡亭表示，其實災區情況相當怵目驚心，土耳其地震樓房的倒塌方式與台灣大大不同，台灣偏向整棟傾斜倒塌，但土耳其災區的樓房多為直立式倒塌，多處樓房瞬間夷為平地，空氣中也充滿塵埃。

「其實不只能看到遺體一具具抬出，也能聞到陣陣的味道」王子義提到，在災區的生活相當克難，除了整個氛圍和氣味讓人心神不寧外，也要隨時擔心餘震會不會讓周遭房子倒塌，因此連能夠找到設立救護站的地方也沒有，僅能在分隔島上臨時搭建，連上廁所都相當不便。

「看到台灣全體救難隊平安歸國，真的放下心中的大石頭」歷經7天的救難過程，王子義表示，大家隨時都暴露在高風險的狀況下救援，走進國門的那刻真的有種解脫感；「但其實看到民眾給予掌聲與鼓勵實在是有點慚愧」，王子義說，畢竟這是相當慘重天災，而這是我們的職責，也是我們本來就該做的事情。

至於前往土耳其的台灣救難隊成員，後續也會由醫療團隊持續關注有沒有出現PTSD（創傷後壓力症候群），並給予心靈輔導與協助。