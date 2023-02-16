民進黨立委陳歐珀已連任3屆，積極備戰明年宜蘭縣區域立委選舉，國民黨有意讓無黨籍縣議員黃定和重返藍營，但黃定和在2019年因脫黨參選立委申請退黨，須待4年才能重新入黨，雖然黨部以專案報黨中央討論，但黃定和要代表國民黨參選宜蘭縣區域立委變數仍多。

原為國民黨籍的黃定和，在2屆宜蘭市長任期屆滿轉戰縣議員，當了2屆議員後他計畫參選立委，2019年黨內初選，他僅以1％之差輸給前縣長呂國華，黃定和不滿初選過程與結果，同年8月他對外宣布要以無黨籍參選立委。

國民黨力勸未果，2019年11月18日黃定和登記參選立委，3天後國民黨縣黨部開除黨籍。雖然黃定和獲得民眾黨、親民黨的支持，但最終陳歐珀以12萬1526票、46.23％得票率連任，呂國華獲8萬9380票，得票率34.00％，黃定和屈居第3，獲3萬3026票，得票率12.56％。

對於是否回到國民黨，以及如無法回到藍營、是否仍以無黨籍參選立委？黃定和僅表示「會審慎考量。」

但國民黨中常會在2020年9月底通過組發會所提的修正「中國國民黨黨員入（退）黨辦法」，將原先「自退黨聲明日起2年內不得申請回復黨籍」，修正為4年，黃定和是2019年8月26日申請退黨，儘管黃定和已回到國民黨宜蘭縣議會黨團運作，但仍未恢復黨籍。

藍營人士指出，國民黨宜蘭縣區域立委人選如協調未果，預計6、7月初選，會在8月前確定，若依程序，黃定和是無法重回國民黨、代表藍營參選立委。

國民黨宜蘭縣黨部主委、前議長張建榮表示，黃定和是否回到國民黨有以專案請示黨中央，但尚未回覆；立委選舉會下個月開始整合，黃定和是很優秀的人選，黃聲勢佳、有希望，國民黨支持的方式有很多種，也可能禮讓黃定和選立委。