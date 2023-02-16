三重警方日破獲一起幫派暴力討債集團，以19歲吳姓男子為首的竹聯幫明仁會組織暴力集團從去年11月起犯下多起聚眾傷人、非法擄人以及恐嚇取財等案，甚至還涉及運毒，三重警方經2個月來的蒐證以及查訪後，終於在14日逮捕吳男等9人移送法辦。

據了解，以吳男為首的9人年紀皆不大，甚至還有未成年者涉入，這群被竹聯幫明仁會吸收的年輕人組織暴力集團，從去年11月起便在新北地區四處做案，不僅率眾街頭聚眾鬥毆致人成傷，更將被害人強押上車限制行動，脅迫被害人簽立本票，還強拍裸體影片恐嚇被害人不得報警，否則便將影片流出。

不僅如此，這個暴力集團為擴展勢力，甚至暴力脅迫涉世未深的少年入夥、要求運送毒品及恐嚇簽立本票、收取高息等違法行為，目無法紀的行為十分囂張。

三重警方獲報後，經2個多月的調查以及蒐證，見事證已臻明確後，13日向檢察官報告，並立即聲請拘票獲准，隨即在14日對吳男等9人展開同步搜索、拘提等強制力查緝，成功一舉瓦解暴力集團。

全案訊後將吳男等9人依違反刑法組織犯罪、妨害秩序、傷害、毀損、恐嚇取財、妨害自由及兒少性剝削等罪嫌，移送新北地檢署及新北少年法庭偵辦及審理。

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