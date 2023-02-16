根據內政部實價登錄資料揭露，位於高雄農16特區的「京城天贊」（原名KING PARK），2022年10月，由高雄一間在地企業，以總價約7.3億元，一次打包一樓4間店面，而4筆成交單價均突破百萬元，單筆最高成交單價達138萬元，創下高雄實價史上最貴的大樓店面成交單價。

據了解，該棟豪宅社區另一側的4間店面，在2018年底時，同樣由香港商頂級精品傢俱公司，以總價約5.8億元一次全包，該筆交易最高成交單價為110萬元，時隔多年、期間又受疫情干擾，對比4年前成交行情，如今每坪單價以價漲逾2成成交，足見樓店王吸金實力超強。

台灣房屋明誠龍勝加盟店長洪誌隆16日表示，該社區位於高雄農16豪宅特區，已至少連續3年蟬聯年度豪宅王寶座，目前社區最高成交單價達66.2萬元，由於屬於豪宅社區，從建築外觀、用材、空間格局等條件都屬頂級規格，且該店面位處精華地段，坐擁巨蛋商圈、義享天地、美術館特區等三大熱門商圈，商機豐沛機能佳，而店面屋況新穎、大坪數格局、又屬雙面臨路的黃金三角窗，各項優勢條件都讓其身價不同凡響。

洪誌隆指出，這類豪宅型店面與一般樓店不同，未必需要具備旺盛的集市效益，會選擇進駐豪宅社區的業者，大多鎖定特定社區消費力強的頂端客層，因此，也多吸引資金雄厚的精品業者或高端租客入主，也讓這類豪宅店面更具創價實力。

台灣房屋統計高雄2022年十大樓店交易榜單，由鼓山區及左營區全包，其中，鼓山就佔6席，多集中在美術館及農16特區，左營區則以巨蛋商圈最多，除了樓店王以每坪138萬元遙遙領先之外，其餘店面成交單價則無7字不入榜。

其中，位於巨蛋商圈富民路上的「采蓮天」社區與南屏路的「遠見臻品」一樓店面，各以單價79.4萬元及77.4萬元，分居亞、季軍，而這兩個社區也是十大樓店中，最資深的社區，屋齡均超過20年以上，目前這些金店面大多由美髮沙龍、診所及餐飲服飾業者承租中，也不乏房仲業者卡位進駐。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄屋齡10年內的新樓店，平均成交單價約落在5字頭，十大樓店能創造高身價，多具備地段商業性高、集客力佳、格局屋況條件佳等共通性，高雄巨蛋、凹子底、美術館等商圈，為高雄主要商業發展聚落，像富民路、青海路、南屏路等路段，店面林立商機旺盛，因此，位於這些商圈路段的店面價格也更具支撐力。

李家妮指出，今年雖受平均地權條例修法影響，將針對私法人購屋採許可制，不過，用途為純商業用的店面，並非管制類型，隨著國門解封，迎接疫後商機來臨，都可望再推升商用店面交易熱度。