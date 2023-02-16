中產以下自用住宅貸款戶支持方案

內政部16日赴行政院會報告「落實居住正義政策精進方案」，其中在中低薪購屋支持方案上，所得條件門檻為2021年家戶所得合計於120萬元以內，補助範圍區分台北及其他縣市兩級距，台北市房貸核貸金額為850萬元以下，其他縣市須在700萬元以下，符合兩要件才能申請，撥付金額為每戶3萬元。

根據內政部規畫，房貸補貼將使用疫後特別預算約150億左右，補貼時限為1年，粗估40萬戶受惠，申請資格資格基準日為今年2月28日，民眾申請核定後一次撥付，撥付金額為每戶3萬元。

內政部指出，此方案是針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，對象是已經有貸款的人，而不是未來要買房子的人。

在資格條件上，包括僅有1筆自用性質購置住宅貸款、名下持有房屋1戶以內，其中排富條款要符合，2021年家戶所得合計於120萬元以內，原始核貸金額台北市為850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市700萬元（總價約1000萬元）以下。