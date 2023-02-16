台東縣縱谷地區枇杷是全台最早上市，因地處山區日夜溫差大，產出的枇杷口感極佳，鹿野鄉、卑南鄉的小農近日紛紛擺出枇杷，相當搶手，產期預估至清明節，遊客可趁228連假，把握機會到台東品嘗口感鮮嫩多汁的早春枇杷。

台9線鹿野段路旁的小農攤販陸續擺出枇杷，吸引路過民眾，因口感鮮嫩多汁，加上數量有限，相當搶手。農民說，今年產量少，呼籲遊客想品嘗得把握機會，否則「錯過要再等1年」；台東縣縱谷線新科議員潘貴蘭說，外地遊客不妨趁228連假安排一趟台東縱谷行程。

台東縣枇杷種植面積不到80公頃，年產量約40噸，多數集中在卑南鄉、太麻里鄉及鹿野鄉，台東因冬季氣溫較同緯度西部高，有利於枇杷幼果越冬，加上處於山區，日夜溫差大，口感好，市場非常搶手。

台東縣縱谷地區各鄉鎮的枇杷是全台最早上市，每年入春或是元宵節後陸續上市，3月中旬達到盛產。去年12月第1波花期時碰到氣溫驟降，花況不佳，影響產量，但口感依然鮮嫩多汁。