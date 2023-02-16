由美國在台協會(AIT)與億載會合作舉辦的商務交流酒會，於昨(15日)在晶英酒店舉辦，美國在台協會商務組歐德瑞組長(Brent Omdahl)及高雄分處黃東偉分處長(Thomas Wong)、億載會陳麗芬會長等企業界代表共同出席。黃偉哲市長率新聞及國際關係處蘇恩恩處長與經發局林榮川局長參加，並與歐德瑞組長進行商務對談。

美國在台協會(AIT)與億載會合作舉辦的商務交流酒會，美國在台協會商務組歐德瑞組長(Brent Omdahl)及高雄分處黃東偉分處長(Thomas Wong)、億載會陳麗芬會長等企業界代表共同出席。(戴志揚翻攝)

黃偉哲表示，台南科學園區已成為南台灣半導體重鎮；而沙崙綠能科學城則加速資安、智慧科技及再生能源等產業的發展，並串聯成為「大台南科技走廊」。(戴志揚翻攝)

此次酒會主要作為商務交流對話平台，盼能協助台南在地「億載會」的眾多廠商及其他南臺灣企業與美國企業深化產業合作，提升彼此的優勢。黃偉哲藉此機會感謝億載會長期於南台灣產業發展挹注關鍵力量，並引領台南經濟發展、創造許多產值與就業機會。

美國在台協會商務組歐德瑞組長(Brent Omdahl)與黃偉哲在現場合影。(戴志揚翻攝)

黃偉哲表示，台南科學園區已成為南台灣半導體重鎮；而沙崙綠能科學城則加速資安、智慧科技及再生能源等產業的發展，並串聯成為「大台南科技走廊」，如何確保穩定而永續的能源供應也是台南正積極努力的方向。

在再生能源方面，台南市除了連續三年被經濟部評選為再生能源推動績優城市，去(111)年更榮獲國家永續發展獎，是全國唯一在綠能推動工作獲獎的機關。台南也持續推廣設置太陽光電發電系統，目前的備案量已達3.7百萬瓩（GW），預估年發電量高達47.9億度，可供逾136萬戶家庭用電。

美國在台協會表示，美國和台灣人民透過貿易、投資、教育和文化交流，關係日漸緊密，官員也在活動中特別推廣了「2023 Select USA選擇美國」投資高峰會。深信在共享價值觀以及互助合作的基礎上，美國跟台灣有堅若磐石的夥伴關係。

台南市展望未來無論在半導體、5G、物聯網或網路安全領域，以及電動車和能源等產業，都能結合美國在台協會的支持與資源，協助、輔導台南在地廠商和美國的企業深化產業合作，提升彼此優勢，使兩國產業互利互惠、蓬勃發展。