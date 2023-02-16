星展台灣吃下花旗在台消金業務，升格「準最大外銀」在即，星展集團執行總裁高博德親自造訪台灣，今日與現任、將接任星展台灣的總經理林鑫川、黃思翰共同召開記者會，宣示對台灣市場的承諾，並下達今年要完成花旗在台消費金融業務整併任務，能結合雙方優勢，為客戶帶來更多優質的產品與服務。

星展集團於1983年進入台灣市場，並在多次增資及併購後，成為業務觸角完整的全方位銀行。星展集團過去已多次對台灣進行增資，資本總額達新台幣322.5億元，以實際行動深耕台灣，而星展銀行（台灣）也持續穩健成長，在合併花旗在台消金業務後，星展銀行（台灣）信用卡及無擔保信用貸款將成長4.3倍、財富管理資產規模成長3.5倍、活期存款金額成長4.7倍，躍升為台灣最大外商銀行，創造更大的營運綜效。

星展銀行專注於經營包含新加坡、香港、台灣、中國、印度及印尼在內的六大市場。2022年，星展集團全年淨利成長20％，達新幣81.9億元（約新台幣1859.1億元），股東權益報酬率為15.0％，雙雙創下歷史新高，強勁的財務表現，也讓星展5年來的年化股東權益報酬率達18％，在全球前50大銀行中名列第一。

高博德表示，星展銀行雖然聚焦亞洲，但在獲利表現、數位創新及產品與服務上，均與全球跨國銀行並駕齊驅。2017年起，星展已連續五年贏得全球知名財經雜誌「全球最佳銀行」榮譽，目前集團股票市值約為新幣930億元（約新台幣2.1兆元），排名全球前30大；品牌價值更較2017年翻倍成長，達美金105億（約新台幣3170億元）。

作為全球最佳數位銀行，星展銀行也不斷創新，於近年推出多項領先服務，包含交易及保管數位資產的「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange）、運用區塊鏈技術的跨境支付平台Partior，以及投資成立全球碳權交易平台Climate Impact X。面對日益擴張的組織規模，星展也運用人工智慧及機器學習優化業務效率，並已完成超過250個成功案例。

永續浪潮下，星展銀行也依循「負責任的銀行」、「負責任的企業營運」與「創造超越銀行業的影響力」三大方針，積極將永續與核心業務結合、落實節能減碳、扶植影響力企業及回饋所在社區。為了實現於2050年前達到放款淨零碳排的承諾，星展也發布淨零報告，揭露涵蓋九大產業的脫碳路徑和資料覆蓋目標，並與客戶合作，提供永續轉型相關財務諮詢及解決方案。