為帶動就業，大陸國家發改委近日發布相關新修訂的《國家以工代賑管理辦法》，希望以此增加就業職缺。但《華爾街日報》引述專家說法表示，隨著中國經濟朝向服務業導向轉型，近3億的農民工正在失去就業機會，而有近300萬低技能的農民工只能被迫滯留在農村，「以工代賑」的政策成效恐怕不如預期。

報導稱，這項「以工代賑」的政策反映出中國政府的擔憂，即隨著中國經濟的發展，農村勞動力正失去謀生的機會。過去大量的農村勞動力可以在建築工地與工廠找到工作，但隨著經濟變得更以服務為導向，許多工作職缺都消失了。

報導指出，隨著新冠動態清零政策的取消，中國整體就業市場原本有望在今年得到改善，從而提振經濟，然而，房地產市場持續低迷以及全球對中國出口產品的需求疲軟，意味著農民工可能不會從中受益太多。

報導還引述恆生銀行（中國）的首席經濟學家王丹的說法稱，低技能工人的就業壓力將是今年的一個突出問題。據她估計，由於城市工作機會減少，多達300萬低技能工人現在滯留在農村。

據了解，「以工代賑」項目可以追溯到1984年，是中國政府在經濟面臨壓力時期扶貧以及消除農村閒置勞動力問題的工具之一。而根據大陸官方媒體去年發布文章資料顯示，中國政府在2021年和2022年上半年花費近人民幣140億，為農村地區30多萬名低收入民眾提供工作機會。

史丹佛大學專門研究中國農村經濟的高級研究員羅斯高（Scott Rozelle）直言，根據其研究調查，中國農村失業者相當多；他還提醒，「以工代賑」在過去或許成效不錯，但隨著時代變遷，農村勞動者可能對十分耗費體力的工作沒那麼感興趣了。