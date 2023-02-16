美系外資最新報告指出，我們最新供應鏈調查，iPhone 15可能會添加村田為WiFi PA新供應商，並可望外包給穩懋，打破過去由兩年Skyworks獨家供應，當蘋果新增供應商時，常有重大技術轉移，這應該意謂著iPhone 15可能採用WiFi 6E，而村田製作所有望成為新的WiFi 2GHz頻段供應商。

不過，雖然村田成為新供應商，美系外資認為，此案對穩懋營收貢獻將小於1%，市場對商機過於樂觀，維持穩懋「減碼」評等及目標價92元。

非蘋智慧型手機持續進行庫存調整，且3D感測產品旺季已過，穩懋2022年第4季合併營收為35.27億元，季減10%，年減51%，營業毛利為7.81億元，季增25%，年減73%，第4季合併毛利率為22.1%，季增5.1個百分點，年減18.4個百分點，營業淨利為1900萬元，季增109%，年減99%，受到匯兌及子公司調整營運規模處分廠房等業外損失影響，單季稅後淨損為1.77億元，較上季及2021年同期分別減少172%及110%，單季每股淨損為0.22元。

穩懋預估，2023年第1季合併營收將較上季下滑high-twenties(26%到29%）百分比，單季毛利率預計約落在low-teens(11%到13%)區間水準。