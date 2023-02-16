彭博社援引消息人士報導，蘋果計畫在6月舉辦的WWDC上展示這款新裝置。

如果先前有關於4月發表的報導是準確的，這表示蘋果將發表時間延後了兩個月。

天風證券分析師同時也是知名蘋果消息爆料者郭明錤此前曾表示，此款混合實境頭戴裝置要到2023年下半年才會出貨，這和6月才發表的消息吻合。

蘋果將進軍虛擬現實（VR）或VR加上擴增實境（AR）技術的混合實境領域，這已經不是「新」聞。其執行長庫克也經常就蘋果對AR技術的興趣發表評論。

根據傳聞，蘋果最終可能發布類似「Google Glass」的產品，並命名為「蘋果眼鏡」（Apple Glass），採用自家的xrOS作業系統並配備功能強大的顯示器。

外媒報導，在幾經變動後，「Apple Glass」應該會在今年亮相，而售價可能高達3,000美元。有網友對這樣的定價既感震驚但又不感意外，稱這「果然是蘋果」。但也有網友認為現在這個裝置連個影子都還沒看到，這個價格就是在亂猜。另有網友表示，無論如何，「Apple Glass」都不會走「平民路線」。