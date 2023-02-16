胃癌位居國人十大癌症死亡率第8名，但常讓人困擾的到底出現胃痛與消化不良，只是消化系統疾病，還是胃癌前兆？奇美醫院家庭醫學部主治醫師蘇若荃說明，相較於一般的胃痛與消化不良，胃癌關鍵在於是否為55歲以上新發生症狀、合併有消化道出血、隨時間加劇的吞嚥困難、未刻意減重的體重減輕、不明原因的貧血等，上述為消化道惡性腫瘤的警示症狀，不可不慎。

●胃痛消化不良 做好日常保健

消化不良，指的是一系列上消化道不適症狀的總稱，常見症狀包括：腹部疼痛、腹部脹氣、易飽、噁心嘔吐、長時間打嗝、胃酸逆流、上腹部灼熱感、口臭等。

蘇若荃表示，消化不良可能是某種消化系統疾病的症狀，包括胃食道逆流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃幽門桿菌感染；膽道疾病如膽結石、膽囊炎、膽汁滯留；腹內器官發炎如胰臟炎、腸炎；系統性疾病，如糖尿病控制不良、甲狀腺功能低下等；另外，服用消炎藥物、抗生素與鐵劑等，都有可能造成腸胃道副作用。若民眾確診為上述疾病，並不會演變為癌症，不用過度擔心。

而由於腸、胃、膽等器官位置相近，不時發生患者跑遍各個診間，卻找不到確切疾病的困擾。蘇若荃建議民眾可前往肝膽腸胃科或家醫科，醫生會視病況嚴重程度與症狀時間長短安排適當的檢查，例如胃鏡與大腸鏡檢查，若高齡族群不適合侵入性檢查，也可改做胃幽門桿菌吹氣測試、腹部超音波、腹部X光等，有助於鑑別病因。

●癌症胃痛消化不良 注意危險因子

若是肇因於惡性腫瘤，除了上述消化不良的症狀，警示徵兆包含有55歲以上新發生症狀、合併有消化道出血、隨時間加劇的吞嚥困難、未刻意減重的體重減輕、不明原因的貧血等，若消化不良合併有上述症狀建議及早就醫，不可不慎。

胃癌高風險族群包括有胃癌家族史者、胃幽門螺旋桿菌感染、喜食高鹽或醃漬物者、抽菸、肥胖 等。

然而，胃癌初期症狀不明顯，且無特異性臨床症狀，難與常見的消化性潰瘍、胃十二指腸發炎、胃食道逆流等疾病區分。因此，胃鏡是早期發現胃癌的重要診斷方法。但即使是從來沒有消化道不適症狀，50-74歲民眾可把握每2年1次的糞便潛血檢查，早期發現腸胃道出血症狀有助於揪出胃癌與大腸癌。

●健康保「胃」戰 醫師教你這樣吃

若有消化不良症狀，平時的飲食建議細嚼慢嚥、少吃高油與辛辣刺激性食物、用餐時避免配大量飲料或湯、少喝酒茶咖啡、少吃豆類甜點糕類等會造成胃脹氣的食物、適當運動可增加腸胃蠕動改善消化不良。

另外針對胃癌的危險因子，平時建議控制體重，減少攝取高油高鹽、加工食品或燒焦碳烤食品，避免酗酒與抽菸。

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