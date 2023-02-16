國民黨多位現任議員表態投入2024立委初選，台北市議員游淑慧日前也宣布爭取，但在2022議員選舉中，拿下港湖第一高票的議員李彥秀卻遲遲未有動靜，她今（16）日分析港湖區選情，直言藍綠是55波，並透露至3月中或3月底時，宣布是否參選的時機會更成熟。

李彥秀今日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，談到港湖區2024立委選情，她認為藍綠其實是55波。她解釋，雖然在2022議員選舉中，國民黨在港湖拿到11萬票，民進黨僅有5萬5千票，有許多人因此認為可搶回立委席次，但若以相同邏輯檢視全台，那國民黨在2024一定會大贏，所以數字不應該這樣計算。

「民進黨一定在最後還是傾全黨之力。」李彥秀強調，港湖區現任民進黨立委高嘉瑜非常強，儘管目前綠營傳出投不下去的聲浪，但高與副總統、民進黨主席賴清德的關係非常好，「（民進黨）總統候選人是賴清德，一壓下去，屢試不爽！」

至於是否出戰2024立委選舉，李彥秀則坦承，因目前擔任婦女部主任，心力都在支援南投立委補選一事，包括日前碰到國民黨主席朱立倫時，對方一開口就是提醒南投選情，要她多跑跑，因此還沒有時間考慮，「應該在3月中、3月底，我覺得時機會更成熟」。