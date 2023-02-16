10：19，在岸價報6.8505元，離岸價（CNH）報6.8578元。

德意志銀行的經濟學家表示，他們現在預計美國聯準會（Fed）將把政策利率提高到5.6％，而之前預期的峰值是5.1％。

美元指數16日亞洲早盤交投於103.87附近；隔夜曾觸及104.11的六周峰值；隔夜美國公布的零售銷售數據較預期強勁，增強了投資者對Fed將在一段時間內保持緊縮貨幣政策以對抗頑固的高通膨的預期。