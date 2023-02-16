自去年4月30日起實施「移工留才久用方案」，勞動部積極鼓勵國內雇主可將現有所聘僱符合資格的優秀資深移工申請轉任或聘僱為中階技術人力，不僅可滿足雇主的用人需求，也讓資深移工有更好的職涯發展及工作收入，勞雇雙方都大大受益。

勞動部表示，「移工留才久用方案」對於雇主及資深移工都有相當多的好處與優點，包括轉任的中階技術人力沒有在臺工作年限的限制、不須繳納就業安定費、移工名額可再彈性運用，對於轉任為中階技術人力的移工而言，在臺有更好的職涯發展、工作收入更高更穩定，對於工作能夠更加投入等。因此，勞動部鼓勵雇主可評估將目前所聘僱符合資格的優秀資深移工轉任為中階技術人力。

位於桃園市成立30餘年經營工業用橡膠製品製造業公司，以創新、成長、誠信三大信念致力於產品研發製造，為維持及精進公司專業技術人員之技能與品質，自「移工留才久用方案」實施起即陸續申請留用數名資深移工轉任為中階技術人力。該公司表示，勞動部推行的「移工留才久用方案」，讓公司聘僱的資深移工得轉聘為中階技術人力，將不再有在臺工作年限的限制，且資深移工在接受專業訓練與學習精進技術工作層面將更加完整，對於公司的長期穩定發展十分有助益。同時，廠內聘僱中階技術人力也能帶動其他移工對於公司的向心力，大幅增加公司勞動力的穩定度，因此，對於政府推動「移工留才久用方案」政策給予高度的讚揚。

此外，在訪談該公司所聘僱其中1位轉任中階技術人力的資深移工表示，非常感謝臺灣政府能推行移工留才久用方案，讓資深移工在臺灣獲得更良好的工作環境與條件，而且能繼續學習專業技術與提升中文水準，增加自己的專業技能與語言能力，對於能續留在臺灣工作，繼續提升自己的能力與薪資，讓自己與遠在海外的親人擁有更好的經濟能力，感到很有安全感與保障。

勞動部表示，透過「移工留才久用方案」留用優秀且技術成熟的資深移工，轉任中階技術人力，移工將不受在臺工作年限的限制，不僅保障資深移工的工作機會，也能解決雇主人力短缺及資深優秀移工被其他國家挖角的問題。此外，雇主將資深移工申請轉任為中階技術人力後，雇主無須針對該中階技術人力再繳納就業安定費，而轉任後的原移工名額可再彈性運用，將可因應雇主的彈性用人需求。

勞動部表示，目前已經有超過2,700位的產業及社福資深移工轉任中階技術人力，所以也呼籲更多產業類雇主符合申請聘僱中階技術人力條件者提出申請，做為企業長期發展提供所需穩固優質的勞動力，創造雇主與移工雙贏的局面，進而提升我國整體產業及經濟發展的競爭力，以增加我國國際競爭實力。