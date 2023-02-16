女星丫頭（詹子晴）以《黑澀會》出道後，便憑著亮麗外表與幽默的主持風格，持續活躍於各大綜藝節目，之後更跨界經營手搖飲料、電商平台、SPA，成為全方位女企業家。而14日情人節當天，她忙到深夜才下班，但沒想到返家途中接到同事打來的「找鞋電話」，讓她當下覺得很離譜，但沒想到低頭一看才發現問題大條了。

丫頭近期雖忙於副業，但她仍經常透過社群媒體與粉絲互動，昨日晚間她便於IG限時動態上發文，透露自己深夜收工回家途中接到同事的找鞋電話，第一時間心裡還想著「拜託怎麼可能！！」接著低頭看看腳上的鞋，才發現「嗯~~~這世界上沒有不可能的事」，自嘲「直接穿走別人的鞋，我有多ㄎㄧㄤ」笑翻一票網友。

事實上，個性迷糊的丫頭過去就經常發生各種糗事，除了在路上被路人拍肩才知道自己衣服拉鍊沒拉外，也經常把東西留在商店裡，或是落在交通工具上忘了帶走，此類的案件層出不窮。不過她即使生活生迷糊，副業倒是經營的有聲有色，也讓她成功翻轉自己的命運，堪稱演藝圈的副業女王。

另外，與警政署前署長王卓鈞長子王惟立結婚2年的她，日前因婆婆賴兆琳子宮內膜癌病逝榮總，也特別發出長文表示「我這輩子非常幸福的一件事，就是有一位很疼愛我的婆婆，全心的愛兩個兒子也用同等的愛來愛我，甚至也愛我的家人，沒有嫌棄我的學歷、沒有嫌棄我的家庭、沒有嫌棄我的不足，給我滿滿的愛」，更表示「我非常敬佩我婆婆，正直公正、節儉持家、真心待人、堅強勇敢、吃苦耐勞，各方面都是我沒有看過比媽媽更優秀的程度」可見兩人的好感情。