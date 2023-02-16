僑務委員會智利僑務諮詢委員李訓銘、和服收藏家陳純美穿和服入鏡。（陳淑娥攝）

民眾紛紛穿日本和服與櫻花同框，相當美麗。（陳淑娥攝）

民眾紛紛穿日本和服與櫻花同框，相當美麗。（陳淑娥攝）

全台櫻花陸續綻放，吸引民眾浪漫追「櫻」，除了高山外，台中新社櫻花林立，許多賞櫻祕境也成熱點。其中，「櫻花鳥森林」粉色香水櫻悄悄綻放，15日吸引上百位身著和服或浴衣民眾與花爭豔，讓人秒至日本，美不勝收。

新社公共區域種植櫻花逾兩萬株，以山櫻花為主，主要集中在區公所周邊的櫻木花道及興社街一段及興中街等，目前已滿開，成為民眾賞櫻熱點。

此外，「櫻花鳥森林」則種植2000多株櫻花，包括山櫻花、八重櫻、香水櫻、富士櫻及吉野櫻，目前山櫻及香水櫻盛開，也吸引各地遊客入園賞花，是取景的好地方，花期預估持續至3月中旬。

昨適逢僑務委員會智利僑務諮詢委員李訓銘在園區舉辦賞花品茗活動，100多位好友穿日式和服或浴衣，和服收藏家陳純美也穿著精緻和服到場，大家漫步在櫻花林中，紛紛與香水櫻、八重櫻美景入鏡，浪漫美照一張接一張的拍，宛如置身日本京都賞櫻名所，美景當前，連用餐時間到了還捨不得離開。

「櫻花鳥森林」主人也是新社白冷圳水流域發展協會理事長陳耀邦指出，根據日本專家統計，目前研發出來的櫻花品種不下500種，會散發香味的櫻花卻沒有幾種，目前櫻花鳥森林園區裡盛開的櫻花，就是鼎鼎有名的香水櫻。