歐盟預計在俄烏戰爭爆發的一周年，即在2月24日就第10輪的新制裁達成協議；而這些提議隨後還必須獲得歐盟所有成員國的一致通過。

執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說，為了削弱俄國資助戰爭機器的能力，歐盟此前已經通過9輪的制裁方案，而俄羅斯經濟正在萎縮中。

在價值超過110億歐元的出口禁令中，「我們建議對俄羅斯武裝系統(例如無人機、導彈和直升機)中使用的某些軍民兩用的和電子零組件加以限制」。

「還有在烏克蘭的戰場上出現的數百架伊朗製造、由俄羅斯使用的無人機。這些伊朗無人機炸死烏克蘭平民。因此我們首次建議針對伊朗營運商，包括那些與革命衛隊有關聯的人實施制裁」。

據知情的歐盟外交關人士透露，橡膠和瀝青將被加入禁止名單，禁止歐盟從俄羅斯進口該兩項原料。

歐盟也將進一步禁止對俄出口產品，以遏制俄羅斯生產武器和裝備的能力。據消息透露，這些產品將涵蓋電子線路和元件、熱像儀、無線電裝置、重型車輛，以及供工業和建築用途所使用的鋼材和鋁。

執委會也考慮對位在歐洲的歐俄合資企業，提出進一步的限制。

此外，歐盟也力求堵住現有制裁措施的漏洞，包括對於賣給中國的衛星數據，將施加嚴格控制；消息人士指出，這些數據可能有轉傳給俄羅斯的風險。