林家棟（左）和郭富城在片中互飆演技。（華映提供）

動作犯罪電影《斷網》由香港知名導演鄭保瑞監製、新生代導演黃慶勳執導，香港3大影帝郭富城、任達華、林家棟，聯同賴雅妍、譚耀文等人共同主演。劇情講述網路成為洗黑錢的最佳利器，郭富城、任達華、林家棟上演網路正邪大戰，相互對立牽制，有如一場演技大賽。

《斷網》15日公開正式預告，可以見到花費7500萬重金打造的特效的場面，將虛擬和實景精緻交疊，也暴露3大影帝在片中的緊繃關係，林家棟再展惡人演技，威脅郭富城協助進行網路犯罪，而警方任達華則是想利用郭富城找出林家棟的犯罪証劇，郭富城則一心想救命在旦夕的女兒，他的太太賴妍雅也成為追捕目標，一環牽制一環，不用槍林彈雨，憑緊湊的劇情就讓觀眾緊張萬分，郭富城也說：「我從沒有拍攝過這樣的題材，感到很新鮮。」

近來香港大片連番在台灣上映，郭富城繼《風再起時》之後，網路犯罪題材的《斷網》，也公佈將於3月10日上映，二周內可以接連見到影帝郭富城完全不同的兩種演技，讓影迷們大呼過癮。